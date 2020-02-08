صحيفة عبرية: مساعي أمريكية لترتيب لقاء بين نتنياهو وأمير خليجي

كشفت مصادر صحفية إسرائيلية، اليوم السبت، النقاب عن مساعي أمريكية حول ترتيب عقد لقاء تطبيعي جديد بين كيان الاحتلال الإسرائيلي وأمير خليجي.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، ان مسؤولين امريكيون ومن بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو، يجرون اتصالات مكثفة منذُ عدة أشهر من أجل عقد لقاء بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

"فيما ستعقد القمة التطبيعية في العاصمة القاهرة بحضور نتنياهو"، دون تذكر موعد اللقاء، وفق ما أوردته الصحيفة.

وكانت مصادر صحفية، قد كشفت ان واشنطن والامارات والسعودية، لعبت دورًا في ترتيب القاء بين نتنياهو ورئيس المجلس السيادي للسودان عبد الفتاح البرهان، في 3 فبراير الجاري، في العاصمة الأوغندية عنتيبي، وبحثا معًا سبل فتح العلاقات بين الجانبين، وهو ما رفضه الشعبين الفلسطيني والسوداني.