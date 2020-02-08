أكدت الإدارة العامة لشرطة المرور أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم 8/2/2020، تشهد حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية.

ونوهت إلى وجود سوق الزوايدة في محافظة الوسطى وسوق دوار العودة في محافظة رفح ، وسوق السيارات في مدينة غزة "شارع الحرية محررة نيتساريم مقابل قصر العدل"، متمنية من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وأوضحت أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي، مذكرة أن عدم الإلتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والأخرين للخطر .

وقد سجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادثين سير فقط نتج عنهما إصابتين بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.