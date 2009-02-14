ليبرمان يكره العرب.. وحارسه الشخصي من عرب الداخل!!

فلسطين اليوم-القدس

كشفت صحيفة يديعوت احرونوت عن أن المرافق الشخصي لزعيم حزب إسرائيل بيتنا المتطرف أفيغدور ليبرمان، هو بدوي عربي إسرائيلي اسمه فريد، وقالت "حين يصل ليبرمان إلى مكان معين يرافقه حارسه الشخصي الذي بدوره يقوم بفحص الغرف والأماكن قبل أن يدخلها ليبرمان، ثم يقترب منه ويتأكد من عدم وجود أي خطر على سلامته أو أي محاولات اغتيال ضده.

وأعربت الصحيفة عن دهشتها الشديدة، بسبب التصريحات التي يُطلقها ليبرمان ضد عرب إسرائيل وتُغصبهم، مبينة أن مسئول خلية حراسته هو عربي إسرائيلي، من ضمن أربعة رجال يتحركون معه، لافتة إلى أن "فريد" يبقى طوال الوقت مع ليبرمان.

ويعتبر رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أحد عُضوي كنيست ليسا وزراء أو نواب وزراء ممن يكون رجال حراسات الكنيست مسئولون عن أمنهم، والعضو الآخر هو "عمير بيرتس".

يشار إلى أن فريد هو واحد من ثمانية حراس تنفيذيين تابعين لقسم حراسة أعضاء الكنيست، ويطلق عليهم اسم "قوة الجرأة-عوز", ويعمل في القسم نخبة من حراس الكنيست ممن اجتازوا دورة محارب ودورة حراسة شخصيات, ويتمتعون بأهلية ولياقة عالية جداً.

ورفض حزب إسرائيل بيتنا التعليق على هذا الموضوع وهو "أن الحارس الشخصي لزعيمهم هو بدوي من عرب الداخل".