عناوين الصحف السعودية اليوم السبت الموافق 8/2/2020

عنونت الصحف السعودية أخبارها، اليوم السبت الموافق 8/2/2020، ارتفاع أسهم شركة أرامكو نسبة إلى 4.19% من إجمالي سعر السهم السوقي، بعد تراجع وصل إلى 33.4 ريال، كما ذكرت ان ‏وزير الصحة د. توفيق الربيعة يؤكد عدم تسجل أي حالة إصابة بفيروس الكورونا الجديد في المملكة.

وجاءت عناوين الصحف السعودية الرئيسية، اليوم، على النحو التالي:.

صحيفة عكاظ:

وعنونت صحيفة عكاظ اخبارها اليوم السبت الموافق 8/2/2020،على النحو التالي :

-ارتفاع أسهم شركة أرامكو النفطية إلى 4.19% من إجمالي سعر السهم السوقي، بعد تراجع وصل إلى 33.4 ريال

-الخبير الأمني المختص في الأدلة الجنائية صالح زويد الغامدي يكشف عن 3 حالات تتسبب في نفث الحبر الذكي في حقيبة نقل الأموال، هي السرقة والسطو وتغيير مسار الرحلات.

صحيفة الرياض:

وعنونت صحيفة الرياض اخبارها اليوم السبت الموافق 8/2/2020، على النحو التالي:

-وزارة الاعلام تؤكد انه لا صحة للأخبار المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي حول تعيين مستشار جديد في الوزارة.

-‏وزير الصحة السعودي د. توفيق الربيعة يؤكد خلو المملكة من أي إصابة بفيروس كورونا الجديد، كما تعمل الوزارة على احتياطات كبيرة لمنع العدوى في أي مستشفى.

صحيفة المدينة:

وعنونت صحيفة المدينة اخبارها اليوم السبت الموافق 2020/8/2، على النحو التالي:

-المديرية العامة للجوازات تقرر تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى الجمهورية الصينية، في إطار الإجراءات الصحية والوقائية المتبعة لمنع نقل عدوى فيروس كورونا.

-المجلس القضاء يقر بترتيبات مباشرة في دوائر قضايا الفساد المالي والإداري، وتوجيه 81 قاضيًا للعمل في المحاكم.