عناوين الصحف السعودية اليوم السبت الموافق 8/2/2020

عنونت الصحف السعودية أخبارها، اليوم السبت الموافق 8/2/2020، ارتفاع أسهم شركة أرامكو نسبة إلى 4.19% من إجمالي سعر السهم السوقي، بعد تراجع وصل إلى 33.4 ريال، كما ذكرت ان وزير الصحة د. توفيق الربيعة يؤكد عدم تسجل أي حالة إصابة بفيروس الكورونا الجديد في المملكة.
وجاءت عناوين الصحف السعودية الرئيسية، اليوم، على النحو التالي:.
صحيفة عكاظ:
وعنونت صحيفة عكاظ اخبارها اليوم السبت الموافق 8/2/2020،على النحو التالي :
-ارتفاع أسهم شركة أرامكو النفطية إلى 4.19% من إجمالي سعر السهم السوقي، بعد تراجع وصل إلى 33.4 ريال
-الخبير الأمني المختص في الأدلة الجنائية صالح زويد الغامدي يكشف عن 3 حالات تتسبب في نفث الحبر الذكي في حقيبة نقل الأموال، هي السرقة والسطو وتغيير مسار الرحلات.
صحيفة الرياض:
وعنونت صحيفة الرياض اخبارها اليوم السبت الموافق 8/2/2020، على النحو التالي:
-وزارة الاعلام تؤكد انه لا صحة للأخبار المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي حول تعيين مستشار جديد في الوزارة.
-وزير الصحة السعودي د. توفيق الربيعة يؤكد خلو المملكة من أي إصابة بفيروس كورونا الجديد، كما تعمل الوزارة على احتياطات كبيرة لمنع العدوى في أي مستشفى.
صحيفة المدينة:
وعنونت صحيفة المدينة اخبارها اليوم السبت الموافق 2020/8/2، على النحو التالي:
-المديرية العامة للجوازات تقرر تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى الجمهورية الصينية، في إطار الإجراءات الصحية والوقائية المتبعة لمنع نقل عدوى فيروس كورونا.
-المجلس القضاء يقر بترتيبات مباشرة في دوائر قضايا الفساد المالي والإداري، وتوجيه 81 قاضيًا للعمل في المحاكم.