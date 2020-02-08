أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت 8/2/2020

تواصل أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 8/2/2020، انخفاضها في الأسواق المحلية في فلسطين.

وقد عانت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل منذ عدة أيام من الانخفاض، ترتفع قليلاً لكنها تعود للانخفاض.

وتهتم شريحة كبيرة من المواطنين بأسعار صرف العملات مقابل الشيكل، خاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 8/2/2020وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.4300 دولار/ شيكل

4.8300 دينار / شيكل

3.7700 يورو/ شيكل

0.7075 دولار / دينار

1.0900 يورو/ دينار

بیع

3.4600 دولار/ شيكل

4.8900 دينار / شيكل

3.8100 يورو/ شيكل

0.7100 دولار / دينار

1.1100 يورو/ دينار