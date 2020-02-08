طقس فلسطين اليوم: ذروة المنخفض الجوي اليوم وتحذيرات للمواطنين

يشهد طقس فلسطين اليوم 8/2/2020، ذروة المنخفض الجوي الذي تتأثر به فلسطين، فيما يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة، وسط تحذيرات من تشكل السيول وخطر الأمطار الغزيرة في الشوارع والطرقات.

و يستمر الجو شديد البرودة وماطرا وعاصفا ،وتسقط الامطار بمشيئة الله على كافة المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا ،والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 80 كم/ساعة والبحر عالي ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياُ الى غائم وشديد البرودة و تسقط زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر عالي ارتفاع الموج.

وغدا الأحد، تتأثر البلاد بكتلة هوائية أكثر برودة ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة بحيث تصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية لذا يستمر الجو شديد البرودة وماطرا على فترات وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية التي ارتفاعها حوالي 900 متر فوق مستوى سطح البحر خاصة المرتفعات الجنوبية ،وخلال ساعات الليل يتشكل الانجماد والصقيع في معظم المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد الاثنين، يستمر تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة لذا تبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار ويكون الجو شديد البرودة وغائما جزئيا الى غائم وتبقى درجات الحرارة اقل من معدلها بحدود 9 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية التي ارتفاعها حوالي 800 متر فوق مستوى سطح البحر خاصة المرتفعات الجنوبية ، وخلال ساعات الصباح الباكر والليل يتشكل الصقيع والانجماد في معظم المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والثلاثاء، يستمر تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو شديد البرودة وغائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ،وخلال ساعات الصباح الباكر والليل يتشكل الصقيع في معظم المناطق والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر:

1- تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.

2 شدة سرعة الرياح.

3- خطر التزحلق على الطرقات.

4- تدني مدى الرؤيا الافقية.

5 - تشكل الانجماد والصقيع في معظم المناطق اعتبارا من مساء الاحد وخلال ايام الاثنين والثلاثاء.