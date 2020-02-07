صحيفة: ألمانيا لا تستطيع تخزين 47.6 مليار دولار.. فأين سيتم تخزينها؟

لم تعد البنوك الألمانية تمتلك مساحة كافية لتخزين فائض الأموال التي تمتلكها، ويعرف ذلك لدى الاقتصاديين "بمشكلة الغني" وفقًا لصحيفة ليزيكو الفرنسية.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية بان ألمانيا لديها فائض كبير من الأموال يقدر بـ 43.4 مليار يورو أي (47.6 مليار دولار)، مشيرة إلى أن هذه الأموال ليس لها مساحة كافة للتخزين في البنوك الألمانية.

ووفقًا للصحيفة فإن المبلغ الحالي هو أعلى بـ ثلاثة أضعاف مما كان عليه في عام 2014 بسبب وضع البنك المركزي الأوروبي أسعار فائدة سلبية.

وأوضحت صحيفة بلومبيرغ البريطانية بأن مؤسسات مالية عدة طلبت من "برو أوروم" لتجارة المعادن الثمينة في ميونيخ، التكفل بحفظ الأموال الضخمة التي بحوزتها.

لكن "برو أوروم" رفضت الطلب متذرعة بأنها هي الأخرى تعاني من صعوبات في التخزين.

مثير للسخرية

وكالة "أندرياس شولز" قالت: "إن هذا دليل مثير للسخرية على عواقب سياسة سعر الفائدة الذي أقره البنك المركزي الأوروبي، ففي هذه الأيام من الأفضل الاحتفاظ بالأموال نقدا بدل إيداعها لدى البنك المركزي الأوروبي، رغم ما في ذلك من مخاطر وتكاليف تأمين ومشاكل لوجستية".

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر لم يعد يتعلق فقط بالمؤسسات المصرفية، بل إن الأفراد الألمان أصبحوا يستخدمون النقد بشكل متزايد، لأن العديد من المؤسسات قررت بالفعل فرض ضرائب على ودائع عملائها.

وتقوم البنوك الأوروبية بالإبلاغ بانتظام عن الصعوبات التي تواجهها في إدارة هذه السيولة المتراكمة التي لا يمكن تحويلها إلى ودائع، الامر الذي يفرض عليها اللجوء إلى البنك المركزي الأوروبي لتخزين الفائض أو إيجاد حلول أخرى لتجنب دفع رسوم الإيداع.