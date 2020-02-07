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رام الله: الشرطة تصدر تحذيرًا مهمًا للسائقين والمواطنين

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 23:23 - 07 فبراير 2020
صقيع صقيع
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حذرت الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة مساء اليوم الجمعة، المواطنين من المنخفض الجوي القادم.

ودعت الشرطة في بيان لها، السائقين لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال القيادة والمحافظة على مسافة أمان كافية.

وقامت بتحذير السائقين من استخدام الفرامل بشكل مفاجئ، أو السير بسرعة عالية وتجاوز المفترقات والمنعطفات، كما طالبت السائقين بالقيادة بغيار ثقيل.

وناشدت الشرطة في بيانها السائقين بعدم التحدث بالهاتف النقال أثناء القيادة ووضع حزام الأمان، وضرورة عدم التدخين في المركبات، والسير بحذر خوفاً من التزحلق بسبب الصقيع والانجماد وتساقط الأمطار، وعدم السير وسط السيول.

وحذرت من خطر تدني الرؤية الأفقية وتشكل السيول في المناطق المنخفضة، والاقتراب من مجاري السيول أو أماكن تجمع المياه.

ودعت المواطنين لاستخدام التدفئة الآمنة وإطفائها عند الخلود للنوم وإجراء صيانة لشبكة الكهرباء.

وطالبت الشرطة، جميع المواطنين للتواصل معها على الرقم المجاني (100) في حال التعرض لأي طارئ.

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