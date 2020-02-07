"الجهاد" تعاهد عائلة الشهيد يزن أبو طبيخ على خيار الشهداء

زار وفد من حركة الجهاد الإسلامي في محافظة جنين أمس، بيت عزاء الشهيد البطل يزن أبو طبيخ الذي استشهد في المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين لهدم منزل الأسير أحمد قنبع.

وخلال كلمة ألقاها القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان قال: "إن الوحدة الوطنية هي نقطة القوة لدى جماهير شعبنا الفلسطيني المجاهد في مواجهة مخططات الاحتلال والإدارة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية".

وأضاف عدنان: "إن هذه الهامات الفلسطينية التي نفخر بها والتي تقدم الشهداء وفي مقدمتهم والد الشهيد يزن تستحق أن نقبلها وأن نفتخر بأنها خرجت أولئك الأبطال، ونحن اليوم نأتي إلى جنين نلتمس طريق العزة والكرامة الني رسمها الشهداء وفي مقدمتهم الابن البطل يزن أبو طبيخ.

وأشار عدنان أن دماء يزن أبو طبيخ وإخوانه طارق بدوان وشادي بنا وجميع الشهداء هي مهر فلسطين وعزة الأمة.