الجهاد تقدم واجب العزاء بوفاة والد الاستشهادي عزالدين المصري

قدم وفدٌ من حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة واجب العزاء لعائلة المصري ببلدة عقابا بمحافظة جنين وذلك بوفاة والد الاستشهادي عزالدين المصري منفذ عملية "سوبارو" بالقدس المحتلة في العام 2002.

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان قال: "حبذا لو تحضر شاشات التلفزة المحلية والعالمية كي ترى كيف أن هناك طابورا من المعزيين بوفاة والد الاستشهادي عزالدين المصري حيث جاء الناس من كل حدب وصوب".

وأشار عدنان أن الاستشهادي عزالدين قدم الرد مبكراً على كل المؤامرات التي تحاك بالمدينة المقدسة.

وأضاف عدنان "كأني أرى نور وجهك يا عزالدين وأن تستعد لاستقبال الوالد أبو إياد، فطاب لك أيها المرحوم ثراك ومباركا عليك شفاعة الشهيد عزالدين".

واختتم عدنان كلمته بأن جنازة الوالد أبو إياد تأكيد على خيار الشهداء وأن هذا الخيار هو طريق تحرير القدس وفلسطين وليس المؤتمرات، مؤكداً على أن وعد ترامب ووعد بلفور قبله لا قيمة له أمام وعد السماء بتحرير فلسطين وإساءة وجوه بني صهيون في هذه الأرض المباركة.

يُشار إلى أن العملية الاستشهادية البطولية التي نفذها المصري في مطعم سبارو بشارع يافا وسط القدس المحتلة قتل فيها 19 إسرائيليًا، وجرح 120 آخرين بحسب اعترافات الاحتلال.