محلل إسرائيلي: التنسيق الأمني متواصل وعميق ولن يتوقف مطلقًا

أكد الكاتب والمحلل العسكري في القناة 12 العبرية روني دانيال، أن التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" كان متواصلًا وعميقًا خلال الأيام المتفجرة الماضية.

وأوضح دانيال بأن اختبار التنسيق الأمني خلال الأيام المتفجرة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي نجح بشكل كامل وكان متواصلًا ومعمقًا جدًا.

وأشار إلى أن التنسيق الأمني بين السلطة وجيش الاحتلال هو مصلحة مشتركة لن يتوقف بصرف النظر عن الثرثرات.

يُشار إلى ان موقع ميدل إيست آي البريطاني قال: "إن وقف التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي، الذي هدد به رئيس السلطة محمود عباس عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب "صفعة القرن"، يبدو مستحيلا بالنسبة للسلطة الفلسطينية.

ووفقًا للموقع البريطاني، فلم يكن من الممكن أن يبدو تصريح الرئيس محمود عباس يوم السبت أكثر وضوحا، ففي مواجهة الضم الإسرائيلي الوشيك و"صفقة القرن" المذلة التي أبرمتها الولايات المتحدة، تعلن السلطة الفلسطينية قطع علاقاتها الأمنية مع البلدين.

ومع ذلك، استمر التعاون الأمني الوثيق في اليوم التالي كالمعتاد، حيث تعمل مكاتب الاتصال وكأن شيئا لم يحدث كما قال الموقع البريطاني.