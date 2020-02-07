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شاب فلسطيني يمزق يافطات لأحزاب إسرائيلية في الناصرة

  • فلسطين اليوم - الناصرة
  • 20:15 - 07 فبراير 2020
شاب فلسطيني يمزق يافطات اسرائيلية.JPG شاب فلسطيني يمزق يافطات اسرائيلية.JPG
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أقدم شابٌ فلسطيني في مدينة الناصرة في أراضي 48 المحتلة، على تمزيق يافطات تخص الحزب الإسرائيلي اليمينية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة ومدينة القدس.

ونشر الشاب مقطع فيديو أثناء تمزيقه لليافطات الإسرائيلية التي يتم من خلالها الترويج لنشاطات عدوانية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.

ووعد الشاب بتمزيق جميع اليافطات التي يتم تعليقها على المفترقات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، داعيًا إلى التصويت للقائمة العربية المشتركة.

ولقي مقطع الفيديو اعجاب عدد كبير من النشطاء الذين أكدوا على الروح العالية والقوية التي يتمتع بها الشاب أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي وتمزيق يافطات حزبية تبث الكراهية والعنف ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل.

 

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