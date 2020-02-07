القبض على أخطر تجار المخدرات في قطاع غزة

ألقت شرطة مكافحة المخدرات في المحافظة الوسطى وسط قطاع غزة اليوم الجمعة، القبض على أخطر اثنين من تجار المخدرات الهاربين من العدالة.

وأوضحت إدارة المكافحة في بيان لها مساء الجمعة، بأنها تمكنت بالاشتراك مع قوة من شرطة التدخل وحفظ النظام خلال مهمة تفتيشية لأحد البيوت في الوسطى من القبض على أخطر اثنين من تجار المخدرات.

وأشارت المكافحة، بان عملية القبض على (م، ي) و(أ، ب) تمت بعد تحريات دقيقة وجمع للمعلومات، خاصة وأنهما هربا من السجن قبل فترة، وهما مطلوبان على ذمة قضية اتجار بالمخدرات.

ولفتت المكافحة إلى أنه يجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية، مؤكدة أنها ستواصل جهودها من أجل محاربة تجار ومروجي هذه الآفة الخطيرة.