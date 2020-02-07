بنت يتوعد منفذي عمليات الضفة والقدس: سنصفي الحساب معكم

توعد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنت مساء اليوم الجمعة، منفذي العمليات البطولية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين بتصفية الحساب معهم.

وجاء تهديد ووعيد بنت عقب إصابة 14 جنديًا اسرائيليًا في 3 عمليات بطولية نفذت يوم أمس الخميس في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ووصف بنت، يوم أمس الخميس وما جرى من أحداث واصابات في جنود الإسرائيليين بأنه من الأيام الصعبة التي مرت بها "إسرائيل"

وقال بنت خلال زيارته للجنود المصابين في مستشفى "هداسا" بالقدس المحتلة: "إن الواقع ليس سهلًا مطلقًا فقد سقط قتلى في صفوف الفلسطينيين وأصيب عدد من المستوطنين والجنود يوم أمس".

يُشار إلى ان الضفة الغربية والقدس المحتلتين شهدت عمليات بطولية متفرقة أدت لإصابة 14 جنديًا اسرائيليًا واستشهاد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال.