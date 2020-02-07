دعوية الجهاد وجمعية اقرأ تفتتحان مسجد الشيخ عوض غرب خانيونس

افتتحت لجنة الإعمار التابعة للجنة الدعوية لحركة الجهاد الإسلامي "إقليم خانيونس" وجمعية اقرأ الخيرية اليوم الجمعة، مسجد الشيخ عوض غرب إقليم خانيونس جنوب قطاع غزة.

وشارك في افتتاح المسجد قيادات وكوادر حركة الجهاد الإسلامي وعدد كبير من أهالي المنطقة الغربية لإقليم خانيونس جنوب القطاع.

وتبلغ مساحة المسجد حوالي 800 متر مربع، وجاء بتبرع كريم من آل عوض الكرام كصدقة جارية عن روح والدهم رحمه الله.

مسؤول اللجنة الدعوية العامة لحركة الجهاد الإسلامي الشيخ وليد حلس "أبو يحيى"، بارك افتتاح الاخوة في إقليم خانيونس لمسجد الشيخ عوض، قائلًا: "نسأل الله بأن نؤدي جميعا رسالة المسجد الايمانية والتربوية تجاه أبناء شعبنا، والبناء التكاملي للإنسان المسلم الرسالي، وهذا هو التحدى الأكبر.

وقدم الشيخ "أبو يحيى" جزيل شكره لآل عوض الكرام لتبرعه السخي لبناء المسجد متمنيًا بأن يكون صدقة جارية عن روح والده رحمه الله.

وأكد "أبو يحيى" أن لجنة الاعمار التابعة للجنة الدعوية مستمرة في إعادة افتتاح مزيد من المساجد الجديدة، مشيرًا إلى أن هناك 10 مساجد في أقاليم قطاع غزة كافة على قيد الانشاء، وذلك بمساهمة ومساعدة منحة الأخ الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة "أبو طارق". جزاه الله عنا خير الجزاء.

وبين، أن هناك 7 قطع أراضي تنتظر البدء ببناء المساجد حينما تسمح الظروف بذلك، داعيًا، كافة الاخوة المقتدرين لمد يد العون والمساعدة لبناء المساجد.

من جهته قال أحمد البيوك مسئول جمعية أقرا الخيرية واللجنة الدعوية في الاقليم: "افتتحت اللجنة والجمعية اليوم الجمعة مسجد الشيخ عوض تأكيدًا على رسالة اللجنة الدعوية السامية في غرس تعاليم الدين الإسلامي في نفوس أبناء شعبنا العظيم".

وأضاف البيوك: "إن افتتاح مسجد الشيخ عوض يأتي ضمن المساجد التي تفتتحها دائرة الإعمار في اللجنة الدعوية وجمعية أقرأ الخيرية".

وقدم البيوك جزيل شكره لكل من ساهم وتبرع وخطط وعمل على بناء مسجد عوض وغيره من المساجد.























