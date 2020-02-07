صحيفة تكشف: مباحثات أمريكية إسرائيلية عربية لعقد قمة في مصر

كشفت صحيفة عبرية، عن محادثات مكثفة تجري بين واشنطن واسرائيل وعدد من الدول العربية لعقد قمة في العاصمة المصرية القاهرة ، تتضمن اجتماعاً مباشراً بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وذكرت صحيفة "اسرائيل اليوم" العبرية، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو يتوسط بين "إسرائيل" والسعودية في هذا الشأن منذ عدة أشهر, حيث سيحضر هذه القمة الولايات المتحدة و"إسرائيل" والمملكة العربية السعودية وكذلك الإمارات العربية المتحدة والسودان والبحرين وعمان.

يشار، أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب أعلن عن صفقة القرن في 28 يناير الماضي بحضور نتنياهو، وهو أمر رفضه الفلسطينيون جملاً وتفصيلاً، وأكدوا على العمل على إسقاطها، فيما رفض الصفقة وزراء الخارجية العرب في القاهرة في اجتماع طارئ بحضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

الجدير ذكره، أن مواقف الزعماء العرب من الصفقة وخاصة دول الخليج تستجدي الود الأمريكي، وتبعه لقاء بين رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان مع نتنياهو في أوغندا الأمر الذي قوبل برفض سوداني وفلسطيني واسع.