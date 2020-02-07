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شهيد برصاص الاحتلال في طولكرم خلال مواجهات ضد صفقة القرن

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 17:59 - 07 فبراير 2020
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استشهد مواطن وأصيب آخرون في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت عقب صلاة الجمعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، رفضاً لصفقة القرن.

وأفادت وزارة الصحة، أن المواطن بدر نضال أحمد نافلة ١٩ عاماً استشهد متأثراً بجروح حرجة للغاية، نتيجة إصابته بالرصاص الحي في الشريان الرئيسي بالرقبة، خلال المواجهات في بلدة قفين بمحافظة طولكرم بالضفة الغربية.

يشار إلى أن مواجهات عارمة بدأت في الضفة الغربية عقب اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب صفقة القرن في 28 يناير الماضي، وهو ما رفضها الفلسطينيين بكل انتماءاتهم، وأكدوا على ضرورة اسقاطها واشعال الشارع في مواجهة الاحتلال كإحدى خطوات المواجهة للصفقة .

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