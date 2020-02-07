بدران: الانتفاضة الشعبية هي المسار الصحيح للرد على صفقة القرن

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران:" إن ما يجري في الضفة الغربية من تصاعد أعمال المقاومة هو تعبير عن رفض الشعب الفلسطيني للمشروع الأمريكي التصفوي للقضية الفلسطينية (صفقة القرن).

وأضاف بدران أن الانتفاضة الشعبية في الضفة الغربية هي المسار الصحيح للرد على صفقة القرن، مشددًا على أن تفعيل المقاومة والانتفاضة هو الرد الذي يمكن الاعتماد عليه لصد العدوان الصهيوني المستمر على شعبنا.

ووجه القيادي في حماس التحية لمحافظة جنين على ما قدمته من تصدٍ بطولي في أثناء اقتحام قوات الاحتلال للمدينة وهدم منزل الأسير أبو قنبع.

كما طالب بدران السلطة الفلسطينية بترجمة مواقفها إلى خطوات عملية على أرض الواقع، مؤكدًا في الوقت نفسه أن حماس تسعى جاهدة لتوحيد الجهود الفلسطينية لمواجهة صفقة القرن.

وأكد أن إيجاد استراتيجية فلسطينية موحدة هو ضرورة وطنية من أجل مواجهة صفقة القرن، لافتًا إلى أن حماس جاهزة لأي لقاء وطني لمواجهة الصفقة.

ونبّه القيادي في حماس إلى أن أجندة اللقاء الوطني المتوقع في غزة يجب أن تتركز على صفقة القرن وسبل مواجهتها.

كما أوضح أن زيارات هنية للدول تأتي في إطار تحشيد الجهود الرسمية والشعبية لنصرة القضية الفلسطينية، ولمواجهة صفقة القرن.

ووجه بدران التحية لكل القائمين على فعاليات الفجر العظيم، ولكل المشاركين فيها؛ مضيفا أن هذه الفعاليات أثبتت عمق روح التحدي والإيمان لدى جماهير شعبنا.