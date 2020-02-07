تغريم آبل 25 مليون يورو لتلاعبها بالمستهلك

فرض المدعي العام الأمريكي على شركة آبل الأمريكية العالمية في الالكترونيات، دفع غرامة قياسية قدرها 25 مليون يورو، على خلفية ممارسات الشركة المضللة واستغفالها للمستهلكين.

وتسببت هذه القضية بضجة كبيرة قبل عامين، وذلك بعد حدوث تباطؤ في أداء أجهزة بعد قيام مستهلكين بتحديث نظام التشغيل iOS، لدرجة أن بعض المستهلكين اضطروا إلى تغيير البطاريات أو حتى إلى شراء أجهزة جديدة.

ووفقا لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية فقد فرض المدعي العام الأمريكي الغرامة على الشركة الأمريكية بعد قيام هيئتين، هما جمعية وقف التقادم المبرمجة HOP، والمديرية العامة للمنافسة والاستهلاك وقمع الاحتيال DGCCRF بالتقدم بشكوى للسلطات الأمريكية.

وجاءت الشكوى بعد تحقيق أجرته الصحيفة الفرنسية بهذا الشأن.

وعلق مدير DGCCRF، لووك تانجوي، على ذلك قائلا، إن "ما حدث يشكل ممارسة تجارية مضللة للمستهلك، حيث تم استغفال المستهلك، إذ أنه يجب أن يكون على علم بالمخاطر".