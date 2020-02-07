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الهباش: لن نقبل "صفقة القرن" ولن نفرط بذرة من تراب القدس

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 15:54 - 07 فبراير 2020
قاضي قضاة فلسطين محمد الهباش . قاضي قضاة فلسطين محمد الهباش .
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قال قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، إن شعبنا قال "لا" لصفقة القرن بكل جرأة وثبات وعزة، مضيفا أن أقل سبب لرفض هذه الصفقة المزعومة هو البند المتعلق بالمسجد الأقصى المبارك الذي يطالب بالسماح لغير المسلمين بالصلاة في باحات الحرم القدسي الشريف ومراعاة الأوقات الخاصة بالعبادة لكل طرف.

وأكد الهباش، خلال خطبة الجمعة اليوم في مسجد عين منجد بمدينة رام الله، أنه لا يوجد أي مسلم على وجه الأرض يمكن أن يقبل بالتفريط في أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، مضيفا أن مجرد القبول بذلك هو تفريط بسورة الإسراء والقرآن الكريم.

وتابع: "لا يمكن أن نقبل أبدا بالتفريط بذرة تراب من القدس وبإمكانكم أن تأخذوا أرواحنا قبل أن نقبل بذلك، وهذا لن يكون أبدا".

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