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فتح: عضوا مركزية فتح "فتوح وجبر" سيلتقيان حماس بغزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:40 - 07 فبراير 2020
وفد فتح في غزة وفد فتح في غزة
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قالت حركة فتح اليوم الجمعة، أن زيارة كلا من عضوي اللجنة المركزية للحركة الحاج اسماعيل جبر وروحي فتوح إلى غزة صباح اليوم ستعمل على تذليل كافة العقبات أمام الوصول المرتقب لوفد منظمة التحرير الفلسطينية لغزة.

وأكد إياد نصر الناطق باسم حركة فتح في تصريح صحفي، أن وفد الحركة سيلتقي كلًا من الأطر الحركية لفتح بالمحافظات الجنوبية ومن ثم سيجري الترتيب لعقد لقاء خاص مع حركة حماس، يليه لقاء مع الفصائل الوطنية والإسلامية تمهيداً لقدوم وفد منظمة التحرير الفلسطينية إلى غزة في القريب العاجل.

وأضاف نصر أن هذه اللقاءات تأتي في إطار حالة الاصطفاف الوطني خلف القيادة الفلسطينية في مواجهة صفقة القرن المزعومة، والمرفوضة من الكل الفلسطيني، وتأسيسًا لاستكمال مسيرة إعادة اللحمة بين ابناء شعبنا وانهاء الانقسام الفلسطيني.

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