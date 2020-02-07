آلاف السودانيين يتظاهرون احتجاجاً على لقاء البرهان ونتنياهو

شارك آلاف السودانيين، عقب صلاة الجمعة، في مظاهرات حاشدة في العاصمة الخرطوم؛ احتجاجا على لقاء رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، برئيس الوزراء "الإسرائيلي" المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، في أوغندا الاسبوع الماضي.

وخرج المتظاهرون في مواكب "جمعة الغضب"، من مساجد مجمع الجريف الإسلامي، ومجمع خاتم المرسلين، ومسجد الخرطوم الكبير.

وجاءت دعوة المظاهرات من "تيار نصرة الشريعة ودولة القانون"، الذي يقوده الداعية الإسلامي، محمد علي الجزولي.

وردد المتظاهرون شعارات ،"الإسلام قبل القوت" ،"الإسلام خط أحمر"، "اسمع .. اسمع نصر الدين (وزير العدل، عبد الباري) .. نحن نموت عشان الدين"، "اسمع اسمع يا برهان .. لن يحكمنا الأمريكان".

والثلاثاء، رفضت أحزاب سودانية، لقاء البرهان مع نتنياهو في أوغندا، معتبرة إياه "طعنة" للشعب الفلسطيني، و"سقطة وطنية وأخلاقية".