الشعوب تغضب وتهتف ضد صفقة القرن: #FreePalestine

تصدًّر هاشتاج (#FreePalestine) الترند العالمي على موقع الرسائل النصّيّة القصيرة على تويتر في اعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنود "صفقة القرن"، وبالتزامن مع الهبة الجماهيرية الشعبية الفلسطينية والفعاليات العربية والإسلامية والدولية المناهضة للخطة.

وشهد هاشتاج (#FreePalestine) تفاعلاً كبيراً في تضامن عالمي واسع مع القضية الفلسطينية، بالتزامن مع الحراك الشعبي والثوري الفلسطيني الرافض لبنود صفقة القرن الأمريكية – الإسرائيلية، التي تتجاوز الثوابت الفلسطينية.

يشار إلى أنَّ آلاف المغردين غردوا على وسم #FreePalestine بالعديد من اللغات والتي أبرزها العربية والإنجليزية والتركية في تضامن واسع النطاق مع القضية الفلسطينية التي تتعرض لخطر التصفية من خلال المشاريع الإسرائيلية والأمريكية التي تتنكر للحقوق والثوابت الفلسطينية.

حساب العدالة لفلسطين على تويتر كتب: "نحن نحتاج كافة حقوقنا، فلا يحق للعالم الاعتراف بإسرائيل، ويتجاهل قضية دولة فلسطين، لا عدالة لا سلام Justice For Palestine #FreePalestine".

وغرَّد حساب ام وطن على موقع تويتر بمقطع فيديو من القدس المحتلة، معلقاً بشكلٍ مقتضب على المقطع: يا رايحين ع القدس خذوني معاكم FreePalestine".

وكتب حساب Eniro على موقع تويتر: فلسطين حرة، إسرائيل قاتلة، ترامب فاسد، القدس إسلامية عربية، #FreePalestine.

وغرَّد حساب لانديتا كروس باللغة الإنجليزية: ‘Talking drone’, yet another form of harassment against those who dare to stand against the occupation (طائرات الدرون الإسرائيلية شكل آخر من أشكال التحرش ضد أولئك الذين يجرؤون على الوقوف ضد الاحتلال) #FreePalestine.

كما، وكتب رونق على حسابه في تويتر: اغرب صفقه عرفها التاريخ :المالك : فلسطيني، البائع امريكي، المشتري إسرائيل، الشهود والدافع: العرب .

وغرّدت سناء حبيب "يوم الأرض يوم، ويوم سرقة الأرض كل يوم، والأرض تريد عملاً حاسماً على صعيد التضامن مع كل الذين يقاتلون ضد سرقة الأرض. فمتى نخرج من اللفظة إلى الفعل؟ ومن المسرحية إلى الحياة؟ ومن التمثيل إلى الواقع؟ ومن الخطابات إلى المواجهة؟".

وكتبت آية سمير من مصر ساخرة من مدح الصفقة "يسرقون رغيفك.. ثم يعطونك منه كِسرة.. ثم يأمرونك أن تشكرهم على كرمهم.. يا لوقاحتهم!".

وغرّدت نادين سيد: "من لا يملك يعطي من لا يستحق، التاريخ يعيد نفسه وهذه المرة بتواطؤ عربي واضح!". #تسقط_صفقة_القرن

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن خطته المزعومة للتسوية السياسية في الشرق الأوسط، المعروفة بصفقة القرن، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، بحضور رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة إقامة دولة فلسطينية متصلة، وإبقاء مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لـ"إسرائيل.

نحن نحتاج كافة حقوقنا ✊

فلا يحق للعالم الاعتراف بإسرائيل،ويتجاهل قضية دولة فلسطين،لا عدالة لا سلام #FreePalestine

Justice For Palestine✌