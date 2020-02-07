الجهاد الإسلامي بغزة تشيع الشهيد خليل الادغم

شيعت جماهير غفيرة من أبناء مدينة غزة وحي الشيخ رضوان، بعد صلاة الجمعة اليوم، جثمان الشهيد خليل خليل الأدغم، أحد مجاهدي سرايا القدس، والذي قضى مساء أمس متأثرا بجراح أصيب بها في انفجار عرضي وقع الاسبوع الماضي في منزل عائلته.

وشارك في موكب التشييع الذي انطلق من مسجد التقوى بمدينة غزة وصولاً لمقبرة الشيخ رضوان، قادة وكوادر من حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس، وحشد جماهيري كبير، حيث رددوا هتافات التكبير وتجديد العهد والبيعة مع الله عز وجل على مواصلة طريق الجهاد والسير على خطى الشهداء حتى تحرير الأسرى والمسرى.

وأكد مسئول الحركة بإقليم غزة خميس الهيثم أن المقاومة رغم كل المؤامرات التي تحاك ضدها والتي كان آخرها صفقة القرن, إلا أنها ستبقى ماضية في طريقها, ولن تلقي سلاحها إلا في باحات المسجد الأقصى محررين بإذن الله.

وأضاف: الشباب الفلسطيني رغم كل محاولات الغرب والاحتلال لحرف بوصلتهم وثنيهم عن طريق الجهاد والمقاومة, إلا أنهم على وعي وإدراك تام بما يحاك ضدهم, لذلك اختاروا طريق المقاومة ليسقطوا بدمائهم وتضحياتهم كل المؤامرات.

وأشاد الهيثم بمناقب وصفات الشهيد خليل الأدغم الذي آثر أن يكون في ركب المجاهدين وأن يكون أحد مجاهدي سرايا القدس.

وزفت سرايا القدس شهيدها المجاهد خليل الأدغم الذي ارتقى إلى العلا بعد مشوارٍ جهادي مشهود له، مؤكدة أن دماء الشهداء لن تضيع هدراً بإذن الله، ومعاهدةً الله تبارك وتعالى وشعبنا وأمتنا بالحفاظ على مسيرة الجهاد والشهادة، والمضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين.