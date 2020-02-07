مسيرة حاشدة في مخيم الحسين رفضا لـ "صفقة القرن"

ندد مشاركون في مسيرة جماهيرية حاشدة في مخيم الحسين بعمان بصفقة القرن التي أعلنها الرئيس الامريكي دونالد ترامب إلى جانب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وانطلق المشاركون في المسيرة عقب صلاة الجمعة بعمان، دعت إليها اللجنة الشعبية في المخيم، بالإعلان الأميركي عن تفاصيل الصفقة، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وقال حسن رباح أحد المشاركين "إننا متمسكون بالحق الفلسطيني وفي مقدمته حق العودة"، مؤكدا أن "مشاريع المؤامرة على شعبنا لن تمر"، فيما قال أبو شادي الوحيدي، "نعبر عن رفضنا لهذه الصفقة، وجئنا لنؤكد لترمب ونتنياهو، أنها لن تمر ما دام الشعب الفلسطيني يناضل وسيتصدى لكل المشاريع التصفوية".

ورفع المشاركون العلمين الأردني والفلسطيني، ورددوا الهتافات المنددة بالصفقة وبالاحتلال الإسرائيلي، والداعية لنصرة فلسطين والقدس، ووحدة المصير بين الأردن وفلسطين.

وأكدوا أن هذه القرارات لن تغير شيئا على أرض الواقع، كما القرارات الأميركية السابقة، وستبقى القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين.