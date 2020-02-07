الأمين العام للجهاد الإسلامي يستقبل رئيس المنتدى القومي العربي

استقبل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الأستاذ زياد النخالة، الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي، معن بشور، في مكتبه بالعاصمة اللبنانية بيروت بحضور ممثل الحركة في لبنان إحسان عطايا.

وجرى خلال اللقاء البحث في تداعيات "صفقة القرن" وسُبُل مواجهتها وإسقاطها، خاصة وأن مفاعيلها التدميرية تتجاوز القضية والساحة الفلسطينية إلى الميدانين العربي والإسلامي. وكانت وجهات النظر متفقة ومتطابقة.

ورأى المجتمعون أن المقاومة التي تفجرت في الساحة الفلسطينية بوجه سلطات الاحتلال والعمليات البطولية التي شهدتها الضفة والقدس المحتلتان هي الرد الحقيقي والطبيعي لشعبنا الفلسطيني على "صفقة القرن" وكل المؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، قضية الأمة المركزية، ووجهوا التحية لأبناء الشعب الفلسطيني ولمقاوميه الأبطال.

وشدّد المجتمعون على أهمية وضرورة تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية ودورها الكبير في إسقاط كل المؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية في فلسطين.

وحيا المجتمعون الشعوب العربية والإسلامية الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني في مواجهة ما سُمّي بصفقة القرن، مطالبين بتحمّل المسؤولية الكاملة في هذه المواجهة المصيرية التي لا تستهدف فلسطين وحدها بل كل عواصم العرب والمسلمين.