ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

وفد من حركة فتح يصل قطاع غزة لبحث المصالحة وتحديات صفقة القرن

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:32 - 07 فبراير 2020
المصالحة الفلسطينية المصالحة الفلسطينية
جوال
مشاركة

كشفت مصادر خاصة أن قياديين من حركة "فتح" وصلا قطاع غزة صباح اليوم، للتنسيق لزيارة وفدٍ كبيرٍ من الحركة إلى قطاع غزة، لبحث المصالحة الفلسطينية وسبل انهاء الانقسام، والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

وذكرت المصادر أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح "روحي فتوح " ومستشار الرئيس للشؤون الامنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء " اسماعيل جبر" وصلا صباح اليوم إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون.

يشار إلى ان الرئيس الفلسطيني أعلن عن زيارة قريبة الأسبوع الماضي عن زيارة قريبة من قبل وفد حركة فتح إلى قطاع غزة، بالتوافق مع حركة حماس لبحث المصالحة والتصدي لصفقة القرن.

الأكثر مشاهدة

متعلقات