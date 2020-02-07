وفد من حركة فتح يصل قطاع غزة لبحث المصالحة وتحديات صفقة القرن

كشفت مصادر خاصة أن قياديين من حركة "فتح" وصلا قطاع غزة صباح اليوم، للتنسيق لزيارة وفدٍ كبيرٍ من الحركة إلى قطاع غزة، لبحث المصالحة الفلسطينية وسبل انهاء الانقسام، والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

وذكرت المصادر أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح "روحي فتوح " ومستشار الرئيس للشؤون الامنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء " اسماعيل جبر" وصلا صباح اليوم إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون.

يشار إلى ان الرئيس الفلسطيني أعلن عن زيارة قريبة الأسبوع الماضي عن زيارة قريبة من قبل وفد حركة فتح إلى قطاع غزة، بالتوافق مع حركة حماس لبحث المصالحة والتصدي لصفقة القرن.