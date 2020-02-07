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وزير إسرائيلي: وقف التنسيق يعني نهاية السلطة وتهديدات عباس "مجرد كلام"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:19 - 07 فبراير 2020
التنسيق الأمني التنسيق الأمني
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قال الوزير الإسرائيلي جلعاد أردان، "إنه يصعب على السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس التنصل من التنسيق الأمني"، مشيراً إلى أنَّ إعلانها لا يعدو كونه مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي.

وقال ما يسمى بوزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال "هم فقط يعلنون عن ذلك، ويعلمون أنه في حال وقف التنسيق الأمني، سوف تكون نهايتهم، وسوف تنهار سلطتهم القائمة على التنسيق معنا"، مضيفاً "عدة مرات أبو مازن نجح في البقاء بفضل الجيش الإسرائيلي".

يشار إلى ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن عن تهديده بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، ردا على تمرير الولايات المتحدة الأمريكية لـ"صفقة القرن" لصالح "إسرائيل".

 

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