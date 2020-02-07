الاحتلال يمدد اعتقال الشاب سند طرمان بشبهة دهس 12 جندياً إسرائيلياً في القدس

قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، تمديد اعتقال الشاب سند خالد طرمان (24 عاما) من القدس المحتلة، لعشرة أيام، بشبهة دهس 12 جندياً إسرائيليا في القدس المحتلة.

وقال محمد، شقيق سند، خارج قاعة المحكمة للصحافيين، إن الحديث يدور عن حادث سير وليس عملية دهس، وأنه أحضر سند إلى مركز للشرطة وسلم نفسه، وفقاً لقول شقيقه.

وشدد محمد طرمان "لم تكن لديه أية نية. هذا حادث سير 100%، وقد أفلت منه المقود وفقد السيطرة على السيارة. وفي وضع كهذا، نعلم جميعا أنه إذا ثُقب إطار السيارة، وان الاحتلال يسعى لتحويل الامر على أنه حدث أمني".

وأضاف أن شقيقه "هرب خوفا من قتله، وفي اليوم التالي توجه إلى مركز (الشرطة في مستوطنات) عتصيون وسلم نفسه. وقد سمعت أنهم (قوات الأمن الإسرائيلية) ألقوا القبض عليه.

وأصيب من جراء الدهس 12 جنديا، جراح أحدهم خطيرة وجراح الباقين طفيفة.