طهران: الولايات المتحدة تطلب التفاوض دون شروط ورفضنا ذلك

رفضت الجمهورية الإيرانية الإسلامية طلباً أمريكيا بالتفاوض دون شروط مسبقة، وفقاً لما اعلنه رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية، محمد واعظي.

وأوضح وأعطى أن الولايات المتحدة الامريكية طلبت بشكلٍ رسمي التفاوض مع طهران دون شروط مسبقة، مشيراً أنَّ رفضت الطلب الأمريكي.

وقال واعظي: "لا علاقة للولايات المتحدة وترامب بأي دولة تتداول معها إيران تجاريا. الولايات المتحدة تريد عرقلة علاقة إيران بالدول الأخرى، هناك 400 شخص في وزارة الخزانة الأمريكية يعملون على ملف قطع العلاقات المصرفية والاقتصادية بين إيران والدول الأخرى".

في السياق، أشار واعظي أنَّ العقوبات لم تؤثر على السوق وسعر السلع، لافتاً إلى ان طهران تقوم بعمل صعب للغاية لبيع نفطها وتنفيذ خدماتها المصرفية.