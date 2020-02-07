الرئيس التونسي قيس سعيد يلازم الفراش 4 أيام على التوالي لهذا السبب!

يُلازمُ رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، بتوصية من طبيبه، الراحة التامة لمدة أربعة أيام ابتداء من اليوم الجمعة 07 فبراير/شباط 2020 وذلك نتيجة التهاب حاد في الحنجرة.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، فقد كلف قيس سعيد الوزير المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية السيد صبري باشطبجي بتمثيله في القمة العادية الثالثة والثلاثين للاتحاد الأفريقي التي ستنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 9 و10 فبراير/شباط 2020.

وكانت الرئاسة التونسية قد قالت إن الرئيس قيس سعيد وصل، صباح الأحد الماضي، إلى الجزائر تلبية لدعوة رئيسها عبد المجيد تبون.