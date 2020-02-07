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رد فعل مذهل لقردة شاهدت رجلاً يغرق داخل نهر

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:42 - 07 فبراير 2020
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حدثاً فريداً من نوعه لقردة من نوع الأورانجوتان تمد يدها لمساعدة رجل يقف داخل نهر، ربما ظنت أنه عاجز عن الخروج.

والتقط مصورون صورة القردة في واحدة من غابات بورنيو ثالث أكبر الجزر في العالم الواقعة في آسيا.

يشار إلى ان شخصاً كان شخص يدعى برابهاكان بصدد إزالة الثعابين من النهر حتى لا تسبب الأذى للقرود، لكن القردة الفضولية استوقفها المشهد، وظلت تراقبه فترة من الزمن ثم اقتربت منه ومدت يدها، غير أنه رفض الإمساك بيدها كونها من أنواع القرود المتوحشة خشية ان تسبب له الأذى.

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