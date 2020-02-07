جيش الاحتلال يعلن استنفار قواته وينشر كتيبة إضافية في الضفة المحتلة

عززت قوات الاحتلال الإسرائيلي من تواجد عناصر الجيش في محافظات الضفة الغربية المحتلة، في ظل ارتفاع المخاوف الأمنية الإسرائيلية من تجدد العمليات البطولية في الضفة، رفضاً لصفقة القرن الامريكية – الإسرائيلية.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أصدره أمس الخميس أنه قرر نشر كتيبة إضافية في الضفة بعد "تقييم الأوضاع المستمر"، جاء هذا القرار في أعقاب ثلاث عمليات بطولية استهدفت القوات الإسرائيلية في الضفة والقدس أمس.

ويعد ذلك الدفعة الثانية من التعزيزات العسكرية التي يرسلها الاحتلال إلى الضفة الغربية منذ نشر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 يناير الماضي خطتها للسلام المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، والتي يرفضها الجانب الفلسطيني قطعيا.