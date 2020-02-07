"أرض السلام" توزع 1200 سلة خضار على أسر فقيرة بقطاع غزة

وزع الفريق الخيري التابع لجمعية أرض السلام للتنمية والتطوير المجتمعي، على مدار الأيام الماضية، مئات طرود الخضار على الأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وقالت الجمعية في بيان لها، إن طواقمها وزعت 1200 سلة خضار على الأسر الفقيرة، المقيدة ضمن برنامج المسح الاجتماعي التابع لها.

ويقوم باحثون ميدانيون بالتدقيق في البرنامج وتحديثه باستمرار وفق معلومات ومعطيات رسمية.

وتوجهت جمعية أرض السلام، بالشكر الجزيل لفاعلي الخير في دولة الجزائر ومدينة غزة، ممن تبرعوا لهذا المشروع، الذي استفادت منه 1200 أسرة فقيرة بالقطاع المحاصر في كافة محافظات القطاع .

ودعت الجمعية أيادي الخير والعطاء لدعم صمود وثبات أهالي قطاع غزة المحاصر، سواءً من خلالها أو من خلال أي جمعية أو مؤسسة خيرية أخرى، معتبرةً ذلك واجباً إنسانياً وقيمياً ودينياً.