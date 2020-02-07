الفلسطينيون يؤدون صلاة الفجر في الأقصى وسط اعتداءات اسرائيلية

أدى الآلاف من الفلسطينيين صلاة فجر اليوم الجمعة في المسجد الأقصى، رغم مضايقات وتشديدات قوات الاحتلال على المصلين وقرارات ابعاد العشرات عن الاقصى خلال الأيام الماضية.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت على المبعدين عن الأقصى خلال تواجدهم في الطريق المؤدي الى باب حطة، بالضرب والدفع واعتقلت السيدة المبعدة عايدة الصيداوي، مشيرة إلى انَّ الالاف من الفلسطينيين والمسلمين من الدول الأجنبية لبوا نداء حملة " الفجر العظيم " وادوا صلاة الفجر في المسجد، للجمعة الخامسة على التوالي.

واضافت أن قوات الاحتلال الخاصة والضباط اقتحموا الأقصى، فجرا، وتمركزوا على سطح مسجد قبة الصخرة والمناطق المطلة والقريبة على مصلى باب الرحمة.

كما احتجزت قوات الاحتلال هويات المصلين الوافدين الى الاقصى قبل السماح لهم بالدخول الى المسجد.