طهران تعلن ضربها للولايات المتحدة في الصميم وتكشف عن مفاجأة عسكرية

قال قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد حاجي زادة، "إن صيدنا لطائرة "غلوبال هوك" الأمريكية المسيرة، أكمل مجموعة الطائرات المسيرة التي أسقطتها إيران"، مشيراً إلى ان بلاده توصلت إلى جميع الأكواد والترددات لهذه الطائرة، أي يمكن رصدها من مسافة آلاف الكيلومترات وتعطيلها.

وأوضح زادة أن الطائرة الامريكية المسيرة المعروفة باسم غلوبال هوك تمتاز بميزات فريدة، ونظرا لقدرتها على التحليق على ارتفاع شاهق جدا، فإنها قادرة على التحليق دون قيود ودون أن تؤثر على مسارات الطيران، لكن القوة الجوفضائية تمكنت من اختراقها والتعرف على تردداتها وجميع نقاط ضعفها وقوتها.

وتابع "ينبغي على الأمريكيين أن يشطبوا عليها بالأحمر، بشأن فاعليتها تجاه بلاده، لأنهم تعرفوا على جميع أكوادها وتردداتها، بل ورصدها ليس من مسافة مائة كيلومتر، بل من طهران بالذات، قادرون على تعطيلها على مسافة عدة آلاف الكيلومترات.