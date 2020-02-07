"الجنس مقابل التعيين".. فضيحة جديدة الكيان بطلها وزير

ذكرت القناة العبرية الـ"13" أنًّ فضيحة غير اخلاقية تضرب الأوسط الإسرائيلية، بطلها وزير حالي، بعنوان "الجنس مقابل التعيين".

وأشارت القناة إلى أن بطل الفضيحة هو وزير المالية الإسرائيلي الحالي، موشية كحلون، والقاضية المتهمة بقضية جنسية، والتي تدعي إستر كريف، وهي القضية المعروفة في "إسرائيل" باسم "الجنس مقابل التعيين".

وأفادت القناة بأن القاضية إستر كريف متهمة بحسب جلسات الاستماع بقضية "الجنس مقابل التعيين"، إذ كشفت القناة أن هناك مراسلات حميمة بين الوزير موشيه كحلون والقاضية، في وقت قامت الشرطة الإسرائيلية بإعادة ضبط حاسوب القاضية، بعد أن قامت بحذف محتوى الرسائل، ما يدل على وجود علاقة حميمة ووثيقة بين القاضية وكحلون.

ومن بين الرسائل المتبادلة بينهما، قالت القاضية إستر كريف للوزير كحلون: أنا اليوم وحدي في المنزل، وأريد أن أراك"، وفي رسالة أخرى بعد التعيين "مع قبلاتي الحارة، أحبك".