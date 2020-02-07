مصادر دبلوماسية كبيرة: اتصالات لعقد لقاء بين بن سلمان ونتنياهو في القاهرة

كشف صحيفة إسرائيلية النقاب نقلاً عن مصادر دبلوماسية وجود اتصالات مكثفة بين رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لعقد قمة في مصر.

وأوضحت المصادر -حسب الصحيفة- وجود اتصالات مكثفة تجري بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" ومصر والسعودية من أجل عقد قمة في القاهرة.

كما، وكشفت المصادر أنَّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وفريقه يجريان محادثات مع "إسرائيل" والسعودية منذ عدة أشهر، من أجل الترتيب لعقد هذا اللقاء.

وقالت المصادر حسب الصحيفة الإسرائيلية "تجري في الأيام الأخيرة، اتصالات مكثفة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والمملكة العربية السعودية لتنفيذ قمة القاهرة التي ستعقد في الأسابيع المقبلة، التي ستحضر أيضاً الامارات العربية المتحدة، والسودان وسلطنة عُمان.