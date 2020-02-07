عباس لا دولة بدون القدس و"لن تنازل عن حقوقنا"

جدد رئيس السلطة محمود عباس تأكيده على أن ّلا دولة فلسطينية بدون القدس العاصمة الأبدية لها، قائلاً :" إنه لا يخون الامانة إطلاقًا، ولن يتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني".

وأضاف عباس، خلال استقبال الفعاليات الرسمية والشعبية وممثلي المجتمع المدني، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، ان الشعب الفلسطيني سينتصر في معاركه النضالية ضد المشاريع الاسرائيلية التصفوية، وهو ما عهدناه على مدار السنوات الماضية.

واضح، ان صفقة القرن التي أعلن عن بنودها الرئيس الامريكي دونالد ترامب، هي ختام لوعد بلفور الصادر عام 1917، ويهدف إلى إنشاء كيان صهيوني على حساب شعب آخر "الفلسطينيين".

واكد عباس، ان قيادة الشعب الفلسطيني لن تفرط بشبرٍ واحد من تراب فلسطين، مشددًا على دور المؤتمرات العربية الرسمية والشعبية كافة، في مواجهة الصفقة.

ودعا، المواطنين الذين تعرضوا لانتهاكات من قبل الاحتلال الاسرائيلي بالتوجه إلى وزارة الخارجية الفلسطينية، لتقديم دعوى ضد المسؤليين الاسرائيليين لمحكمة الجنايات الدولية، ويقول :"اي شخص لديه قضية يتوجها لوزارة الخارجية، والباقي علينا".

وكان الرئيس عباس، قد ألقى خطابًا في اجتماع هام في الجامعة العربية جمع وزراء الخارجية، الاسبوع الماضي، للبحث في سبل مواجهة خطة ترامب، وتداعياتها الخطيرة على المنطقة برمتها.

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