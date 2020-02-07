دونالد ترامب يعلن اغتيال زعيم تنظيم القاعدة في اليمن قاسم الريمي

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، اغتيال قاسم الريمي زعيم تنظيم القاعدة في اليمن في عملية عسكرية أميركية في اليمن.

وقال ترامب في بيان صحفي "إن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تحت قيادة الريمي قدرا هائلا من العنف ضد مدنيين في اليمن وسعى لتنفيذ والإيعاز بتنفيذ هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا".

واعتبر ترامب أن مقتل الريمي ضربة قاصمة للتنظيم الذي وصفه بالمتطرف.

وكان الريمي حذر في رسالة موجهة إلى الشعب الأميركي من أن تفجيرات بوسطن كشفت عن هشاشة الأمن الأميركي وأظهرت أن تصنيع القنابل بات في متناول أي شخص.