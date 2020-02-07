مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، أن مئات المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، في مدينة القدس المحتلة.
وأشار موقع حدشوت هارهبايت العبري أنَّ 340 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأقصى، هذا الأسبوع بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلية.
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