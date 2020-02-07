الاحتلال بدأ بتعزيز قوات إسرائيلية في مناطق الضفة المحتلة

أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، ان جيش الاحتلال بدأ بتعزيز قوات إسرائيلية إضافية في ساعات الصباح الباكر، بمناطق مختلفة من الضفة المحتلة.

وذكر، موقع واللا العبري، ان جيش الاحتلال نشر آلاف الجنود في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة، خاصةً في مدينة القدس المحتلة، خشيةً من تصعيد الشبان الاوضاع على نقاط التماس مع جنوده، رفضًا لصفقة القرن الامريكية، الهادقة إلى شطب القضية الفلسطينية.

واسشتهد اربعة شبان فلسطينيين، أمس الخميس، في عمليات بطولية ضد جيش الاحتلال، خلال تصديهم للاقتحامات المتكررة لمدن الضفة، في حين أصيب العشرات من الشبان بجراح، خلال قمع القوات الاسرائيلية لمسيرات شعبية رافضة لخطة ترامب.