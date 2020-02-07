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آلاف المصلين في الاقصى رفضًا لسياسات التهويد الاسرائيلية

  • فلسطين اليوم - القدس
  • 09:22 - 07 فبراير 2020
صلاة الفجر في الاقصى- ارشيفية صلاة الفجر في الاقصى- ارشيفية
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توجه آلاف المصلين الفلسطينيين، لاداء صلاة الفجر اليوم الجمعة في المسجد الاقصى المبارك، في إطار الرفض الفلسطيني المستمر لمخخطات الاحتلال الاسرائيلي التهويدية بحق مدينة القدس المحتلة، ومقدساتها.

وأكدت شهود عيان، ان قوات الاحتلال اعتدت على الشبان المبعدين، خلال تواجدهم في منطقة باب الرحمة بالاقصى، كما احتجزت هويات بعض المصلين.

وذكرت وسائل إعلام محلية، ان الاحتلال منع حافلات تقل مصلين من الداخل المحتل، من التوجه لاداء الصلاة في الاقصى، واجبرتها على الرجوع.

ويواصل المقدسيين، مواجهة مخططات الاحتلال، والتي كان آخرها إعلان الرئيس الامريكي عن بنود صفقة القرن، الرامية إلى السيطرة على القدس، من خلال الدعوات إلى أداء صلاة الفجر، رفضَا للمؤامرات التهويدية.

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