حالة الطقس في فلسطين خلال الأسبوع المقبل

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لذا يصبح الجو شديد البرودة وماطرا وعاصفا، وتسقط امطار متفرقة على فترات على معظم المناطق تشتد خلال ساعات المساء والليل وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية.

أما يوم غدٍ السبت فيتعمق تأثير المنخفض الجوي على البلاد ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لذا يستمر الجو شديد البرودة وماطرا وعاصفا، وتسقط الامطار على كافة المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا .

اما يوم غدٍ لأحد فتتأثر البلاد بكتلة هوائية أكثر برودة ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة بحيث تصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية لذا يستمر الجو شديد البرودة وماطرا على فترات خلال ساعات الصباح وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية العالية وتضعف فرصة الهطول تدريجياً خلال ساعات المساء والليل.

ويستمر تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة يوم الثلاثاء المقبل لذا يكون الجو شديد البرودة وغائما جزئيا الى صاف ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة ، وخلال ساعات الصباح الباكر والليل يتشكل الصقيع في معظم المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .