الجهاد الإسلامي: المحرر طارق قعدان انتزع حريته وقهر السجان

تقدمت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ممثلة بأمينها العام المجاهد زياد النخالة وكافة أعضاء المكتب السياسي، بالتهنئة الحارة من المحرر المجاهد الاستاذ طارق قعدان "أبو خالد"، بمناسبة الافراج عنه من سجون الاحتلال.

وشددت الحركة في بيان التهنئة أن الأسير قعدان كلل انتصاره بهذا التحرير الذي انتزعه بقوة الإرادة فقهر السجان في معركة الكرامة.

وجاء في بيان الحركة: "ألف تحية لأخينا البطل الذي ينتقل من ميدان المواجهة مع السجان إلى ميدان الرباط والصمود في الضفة وجنين الباسلة".

وباركت الحركة لعائلته المجاهدة ولابنه خالد وشقيقته منى ولزوجته ولإخوانه وأصدقائه ومحبيه واهلنا في الضفة هذا الانتصار وهذا التحرير.