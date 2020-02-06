د. الهندي: تضحيات الضفة والقدس تفضح المتآمرين وتهافت المطبعين وجبن المنافقين

وجَّه الدكتور محمد الهندي، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، التحية والتقدير لأبطال الضفة الذين ينتفضون في وجه المؤامرة التي تستهدف الأرض والمقدسات الفلسطينية.

وقال د. الهندي في تصريح صحفي اليوم الخميس، "إن المخاطر على الأبواب، والعرب لا زالوا في تأمر أو غياب، بينما تستمر السلطة، رغم الصراخ، في مطاردة أوهام حل الدولتين والشرعية الدولية، وفي الشراكة مع العدو والتبعية الأمنية له، بدل اعتبار الضفة أرضا محتلة وإعطاء الشرعية للمقاومة فيها".

وأضاف موجها خطابه لأهالي الضفة والقدس: إن تضحياتكم تفضح مؤامرة المتآمرين وتهافت المطبعين وجبن المنافقين، وتفقدهم جميعا السيطرة على الأمور.. على عاتقكم وحدكم تقع المسؤولية الأساسية اليوم وأنتم أهلا لها".