وزير الحرب الإسرائيلي يتوعد غزة بالرد على البالونات الحارقة

هدَّد وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينت، مساء اليوم الخميس بالرد على إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وقال بينت في اعقاب اجتماع أمني في مقر وزارة الحرب "إنَّ قوات الجيش الإسرائيلي سترد بشكلٍ قويٍ على إطلاق البالونات من غزة تجاه المستوطنات".

جاءت تصريحات بينت في ظل استمرار اطلاق الشباب الفلسطيني البالونات الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية، رفضاً لصفقة القرن التي أعلنت دونالد ترامب عن بنودها الثلاثاء الماضي.

يشار إلى طائرات الاحتلال الحربية قصفت، ليلة أمس، أهدافًا عدة، في قطاع غزة، بزعم الرد على إطلاق صواريخ اتجاه المستوطنات المحتلة، فيما لم يسفر العدوان عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي تعزيز القوات الإسرائيلية في مناطق عديدة في الضفة المحتلة، بعد استشهاد أربعة فلسطينيين، في عمليات بطولية، رفضاً لصفقة القرن.