د. أنور أبو طه: "صفقة القرن" ليست قدراً وهي لا تساوى الخبر التي كتبت به

قال عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور أنور أبو طه "إن المشهد الفلسطيني اليوم في الضفة الغربية خالف كل توقعات الأعداء"، جاء ذلك في معرض تعقيبه على العمليات البطولية التي استهدفت قوات الاحتلال خلال اليومين الماضيين.

وأضاف أبو طه في حوار مع فضائية فلسطين اليوم "النضال الفلسطيني متراكم منذ 70 عاما على طول الجغرافي الفلسطينية"، مشدداً على أن شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده سواء في المدن المحتلة عام 1948، والقدس، والضفة المحتلة، واللجوء، والشتات يرفض صفقة القرن جملةً وتفصيلاً.

وأشار أبو طه إلى أن "توقيت الإعلان عن الخطة الأميركية جزء من محاولة "إسرائيلية" لاستثمار وجود ترامب في البيت الأبيض"، مشيراً إلى ان مجموعة من العوامل الداخلية الفلسطينية والعربية والإقليمية أمنت لواشنطن جواً ملائماً لإعلان الصفقة.

وأوضح أبو طه أنَّ الـ "لا" الفلسطينية الذهبية في زمن "صفقة القرن" يجب أن تترجم من خلال وحدة القوى الوطنية، مشدداً على انَّ النقطة المركزية هي تحرير الدولة وصفقة القرن تلغي حل الدولتين وتثبت ما هو موجود على أرض الواقع عبر شرعنه الاحتلال.

ونبه أبو طه إلى أهمية أن تحرر الخطاب الوطني الفلسطيني من صنمية الدولة المفترضة وأن يتمحور بدلاً من ذلك حول تحرير الأرض.

ولفت إلى انَّ الصفقة تنص على أن الأمن أولوية لحماية "إسرائيل" والتصور الأمريكي الإسرائيلي لدور الدولة الفلسطينية هو تصور وظيفي أمني، قائلاً: نحن كشعب فلسطيني نعتبر "صفقة القرن" ليست قدراً وهي لا تساوى الخبر التي كتبت به.