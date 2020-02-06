موقع عبري يزعم اعتقال منفذ عملية الدهس في القدس المحتلة

ذكر موقع 0404 العبري، المقرب من جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميٍس، ان جنود العدو اعتقل المواطن شادي بنا (45 عامًا)، بزعم تنفيذه عملية دهس ضد الجنود عند باب الاسباط في مدينة القدس المحتلة، صباح اليوم.

وأوضح الموقع، ان (بنا) من سكان مدينة حيفا المحتلة، وهو المسؤول عن دهس نحو 14 جنديًا من لواء غولاني، بينهم اثنين في حالة خطرة، عند حائط البراق في الاقصى.

وقال افيخاي ادرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال، انه تم تحويل المنفذ إلى دائرة التحقيق للتحقيق معه، مضيفًا ان جنوده توصلوا له بعد جهود استخبارية.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في بيان له، مساء اليوم، انّه ضبطت السيارة التي نفذت عملية الدهس، وذلك في بلدة بيت جالا في بيت لحم، جنوب الضفة.