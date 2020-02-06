إصابة 11 شابًا بجراح جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم في قلقيلية

أصيب 11 شابًا، اليوم الخميس، بجراح متفاوتة، خلال مواجهات مع جنود الاحتلال "الإسرائيلي"، في محافظة قلقيلية بالضفة المحتلة.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة 11 مواطنًا، بحالات من الاختناق والرصاص المعدني المغلف بالمطاط في المحافظة ذاتها.

وأشارت إلى انهم يتلقون العلاج اللازم داخل المستشفى، لانقاد حياتهم.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتونيا قرب محافظة رام الله، فيما تصّدى الشبان الاقتحام بالحجارة وزجاجات المالتوف.

ويذكر، ان عدد من المواطنين أصيبوا بجراح، جراء قمع قوات الاحتلال لمسيرة احتجاجية في الخليل، خرجت تنديدًا بإعدام العدو أربعة شبان في الضفة خلال أقل من 24 ساعة.